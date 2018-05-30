День защиты детей: каждый может изменить жизнь малыша к лучшему

1 июня Украина будет отмечать День защиты детей. В этот день Украинская Биржа Благотворительности расскажет о том, как можно изменить жизнь ребенка к лучшему.

Так, 1 июня с 16.00 до 19.00 на улице Полярная 7А УББ вместе с друзьями устраивает настоящий праздник для воспитанников центра помощи обездоленным детям Город счастливых детей. Это убежище, куда попадают дети “с улицы”, дети, попавшие в трудные обстоятельства и которые пережили трагедии.

К слову, Центр Город счастливых детей помогает обездоленным детям с 2007 года. В Центре такие детки находят убежище и защиту от родителей-алкоголиков, родителей-наркоманов. Это дети, которые пережили слишком много – насилие, голод, они были брошены собственными мамой и папой, у кого-то из них умерли близкие и они просто никому не нужны. Многие из них даже не знают, что такое детство.

Цель Центра – привлечь внимание к огромной проблеме сиротства, равнодушия государства к судьбе таких детей и уникальности центра, в котором все направлено на социально-психологическую реабилитацию после пережитых трагедий, что крайне отличается от государственных институтов.

Такой Центр существует только на благотворительные средства неравнодушных, и доноры УББ уже более 3х лет обеспечивают детей питанием, оплатой коммунальных услуг и другими нужными вещами.

Цель сбора средств в этом году – сбор средств на оплату зарплаты профессиональных психологов, которые ежедневно работают с детьми и помогают лечить раны на душе, вновь доверять взрослым и быть готовым к новой жизни.

УББ уже второй раз устраивает такой праздник – все собственными силами, без бюджетов и только на инициативе друзей и партнеров.

Ожидается много активностей и интересностей.

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Напомним, в Украине ежегодно 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия.