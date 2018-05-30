Дмитрий Вовк уволен с должности главы НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

– Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, – говорится в указе.

В документе уточняется, что Вовк уволен в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов НКРЭКУ.

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Напомним, 18 апреля Вовка повторно не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики.