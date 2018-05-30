Жена Бабченко все знала, а я поседел во второй раз – друг журналиста

Украинский журналист Юрий Мацарский, друг Аркадия Бабченко, рассказал, что его жена изначально знала, что убийство было инсценировкой.

Об этом он заявил в комментарии изданию Гордон.

– Я из-за этой сволочи поседел во второй раз. Как выяснилось, жена Бабченко знала, что его смерть была инсценировкой. Это та, которую мы до 4.00 утра утешали, которая пила валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, все знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она еще и нас пыталась утешить, – рассказал Мацарский.

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По его словам, женщина так и не призналась, что была в курсе и просто не могла открыться даже близким друзьям, чтобы не нарушить ход спецоперации.

Напомним, о том, что Бабченко жив, заявили в СБУ и рассказали детали спецоперации.