Министр Омелян: Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на убийство Аркадия Бабченко, отметив, что Москву невозможно изменить или перевоспитать.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook.

– Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь. Война не останавливается ни на мгновение, какие бы фатаморганы не стояли перед глазами, – убежден министр.

По словам Омеляна, цель империи варваров – разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть; убивать десятками миллионов и врать без остановки.

– Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. “Случайные” смерти и банальные пули убийц, – отметил он.

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– Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится давить потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках, – добавил Омелян.

К слову, в Киеве под посольством РФ прошла акция памяти Аркадия Бабченко, убитого вчера вечером.

Тем временем в Евросоюзе уже заговорили о наказании России за убийство Бабченко.

Фото: Nikolay Pavlovsky