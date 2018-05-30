Мишень – не один человек: почему в Украине убивают россиян

Журналиста Аркадия Бабченко скорее всего могли убить за его профессиональную деятельность.

Российского оппозиционного журналиста Аркадий Бабченко могли убить за его профессиональную деятельность, но он был лишь “символической жертвой”.

Такое мнение высказал украинский журналист Андрей Куликов в эфире украинского телеканала.

– Не думаю, что опасность кого-либо из журналистов, которые сейчас работают в Украине, аж такая, чтобы их убивать. Мне кажется, что как и в случае с Павлом Шереметом – это гораздо больше имеется в виду, чем один человек. Здесь выбирается символическая жертва. И ее выбирают в том числе, чтобы показать, что Украина опасна. Что она может открыть дверь, но не может избавить от ваших проблем с российким режимом, или каким-то другим.

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Мишень этих убийств гораздо шире, чем один человек, каким бы он важным ни был, – подытожил Куликов.

Напомним, 29 мая в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.