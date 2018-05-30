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Нафтогаз начал взимать с Газпрома долг в $2,6 млрд

НАК Нафтогаз Украины начала процесс принудительного взыскания с российского Газпрома долга в размере $2,6 млрд в зарубежных судах в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой правления Нафтогаза Андреем Коболевым.

– Сегодня начался процесс обременения активов, принадлежащих Газпрому, в рамках выигранного в Стокгольме дела, – сказал президент.

По его словам, процессы по взысканию уже начались в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах. Однако они не должны ограничиться этими тремя странами.

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Также Порошенко не исключил возможность отсудить у российской компании иностранные активы, включая акции газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев подтвердил, что процесс принудительного взыскания перешел в практическую плоскость.

– Буквально сегодня мы начали обременения акций и других активов Газпрома, – сказал он.

Ранее стало известно, что арбитражный процесс между Газпромом и Нафтогазом Украины по транзитному контракту может коснуться акций проектных компаний морских газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

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