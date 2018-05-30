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Накануне убийства Бабченко в Киеве заметили киллера ФСБ Валидола – СМИ

Накануне убийства Аркадия Бабченко, которого застрелили в собственной квартире, в Киев прибыл киллер ФСБ по кличке Валидол (уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов).

Вбивство Аркадія Бабченка

Еще 3 мая издание Кавказцентр сообщало, что киллер ФСБ по кличке Валидол был замечен в Киеве.

По данным издания, Валидол – уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов.

– Пока непонятно, с какой целью он туда приехал. Судя по всему, Валидол прибыл в Украину по поддельному паспорту.

Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украину с целью организовать убийство, – говорится в сообщении.

По информации, в ноябре 2017 года Турция обменяла двух заключенных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на киллеров ФСБ. Один из них – Валидол.

Его задержали в Турции в апреле 2016 года по обвинению в убийстве представителя чеченской диаспоры и в шпионаже в пользу России. Прокурор требовал для него 37 лет тюрьмы.

Напомним, 29 мая журналиста Аркадия Бабченко застрелили в собственной квартире. На месте убийства нашли три 9-мм гильзы пистолета Макарова.

Позже полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.

В конце концов в СБУ сделали заявление о том, что Бабченко жив. Убийство журналиста было спецоперацией, которая помогла сорвать реальное покушение.

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