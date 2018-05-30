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Обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет – МВД

МВД не будет давать обещаний о быстром раскрытии убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Аркадій Бабченко

Об этом написал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:

  • заказ Кремля 65%, 58 голосов
    58 голосов 65%
    65%
  • расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов
    13 голосов 15%
    15%
  • связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов
    9 голосов 10%
    10%
  • теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов
    5 голосов 6%
    6%
  • случайность или ошибка 4%, 4 голоса
    4 голоса 4%
    4%
Всего голосов: 89

Он вспомнил первую встречу с Аркадием Бабченко в АТО четыре года назад, а также личность погибшего.

– Пока все. Больше никаких высоких слов о “деле чести” и обещаний быстро раскрыть преступление не будет, – добавил Шевченко.

По его словам, если МВД будет, что сообщить обществу, они сделают это быстро и оперативно.
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Шевченко также вспомнил, что Аркадий Бабченко жил обычной жизнью и не обращался за охраной.

– Писал, что думал, не ограничивая себя, и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики, – добавил Шевченко.

К слову, журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что убийство Аркадия Бабченко, скорее всего, так и останется нераскрытым.

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