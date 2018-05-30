Обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет – МВД

МВД не будет давать обещаний о быстром раскрытии убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом написал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
- случайность или ошибка 4%, 4 голоса4 голоса 4%4%
Он вспомнил первую встречу с Аркадием Бабченко в АТО четыре года назад, а также личность погибшего.
– Пока все. Больше никаких высоких слов о “деле чести” и обещаний быстро раскрыть преступление не будет, – добавил Шевченко.
По его словам, если МВД будет, что сообщить обществу, они сделают это быстро и оперативно.
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Шевченко также вспомнил, что Аркадий Бабченко жил обычной жизнью и не обращался за охраной.
– Писал, что думал, не ограничивая себя, и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики, – добавил Шевченко.
К слову, журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что убийство Аркадия Бабченко, скорее всего, так и останется нераскрытым.