Обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет – МВД

МВД не будет давать обещаний о быстром раскрытии убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом написал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Он вспомнил первую встречу с Аркадием Бабченко в АТО четыре года назад, а также личность погибшего.

– Пока все. Больше никаких высоких слов о “деле чести” и обещаний быстро раскрыть преступление не будет, – добавил Шевченко.

По его словам, если МВД будет, что сообщить обществу, они сделают это быстро и оперативно.

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Шевченко также вспомнил, что Аркадий Бабченко жил обычной жизнью и не обращался за охраной.

– Писал, что думал, не ограничивая себя, и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики, – добавил Шевченко.

К слову, журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что убийство Аркадия Бабченко, скорее всего, так и останется нераскрытым.