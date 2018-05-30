Организатор “убийства” Бабченко задержан – СБУ

Организатора “убийства” журналиста Аркадия Бабченко, который оказался жив, гражданина Украины Г., задержали в Киеве около трех часов назад.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

– Хочу сообщить: около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков, – сказал он.

Грицак также добавил, что гражданин Украины Г. был завербован российскими спецслужбами для убийства Бабченко.

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– Гражданин Г. предложил своему знакомому из бывших АТОшникив за денежное вознаграждение в $30 тыс. осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он передал как организатор непосредственному исполнителю задаток в $15 тыс., – рассказал он.

По словам Грицака, после совершения убийства Г. планировал покинуть Украину и через третью страну выехать в РФ.

Он также отметил, что организатор покушения планировал устранить 30 человек на территории Украины. СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но их называть не стали.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко жив. Его убийство заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.