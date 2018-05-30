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Первый твит Бабченко после “воскрешения”

Российский журналист Аркадий Бабченко, покушение на которого инсценировало СБУ для задержания киллера, пообещал станцевать на могиле Путина.

Аркадій Бабченко

Об этом он написал в своем Twitter.

– Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской. Я постараюсь это сделать. Видимо, планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело. Доброе утро! – пишет он.

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Ранее стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив. Покушение на него было инсценировано СБУ для задержания киллера.

Также СБУ сообщила, что организатора “убийства” Бабченко уже задержали. После совершения преступления он планировал покинуть Украину и через третью страну выехать в РФ.

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