Месть “поехавших” офицеров или коллаж с Путиным – версии убийства Бабченко

29 мая вечером в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. Главная версия правоохранителей – профессиональная деятельность. Факты IСТV собрали информацию о вероятных причинах и возможных заказчиках убийства.

Трагедия произошла на улице Никольско-Слободской, когда Аркадий возвращался домой из магазина. На входе в квартиру ему трижды выстрелили в спину. Выстрелы услышала его жена, которая и вызвала скорую. Журналист скончался по дороге в больницу.



Чем известен Бабченко

Аркадий Бабченко – российский блогер и журналист. Критиковал путинский режим, из-за чего в России стал объектом преследований. После этого заявил, что получает угрозы. В поисках безопасности переехал в сначала в Чехию, а в августе прошлого года – в Киев. В прошлом военный, Аркадий участвовал в первой и второй чеченских войнах. Написал несколько книг. Среди них Война одного солдата и сборник рассказов Алхан-Юрт.

В Украине Бабченко стал известным во время Революции Достоинства. Журналист объективно освещал события на Майдане и сам тогда приехал в Украину. В последний год вел авторскую программу Prime: Бабченко на крымскотатарском канале ATR. Был женат, есть дочь. Ему был 41 год.

Высказывания журналиста

Резонанс вызвали слова Бабченко об авиакатастрофе Ту-154, который вез российских артистов в Сирию. По мнению блогера, пассажиры самолета недостойны сочувствия.

Работал в основном над темой агрессии России против Украины. Считал, что оккупационная политика агрессора против Украины станет последней войной восточной соседки. Причиной по мнению Бабченко, станет не экономическая ситуация в соседней стране, а моральная деградация России. Прогнозировал стране колбасный бунт.

Аркадий Бабченко говорил, что Россия теряет рычаги влияния на Украину. В марте он заявил, что газовая война страны-агрессора подходит к концу.

Даже этот рычаг потеряно. Украина научилась с этим справляться. Она в сутки решила проблему вот этого газового шантажа, переключившись на словацкий, кажется, газ или еще на что-то. И плевать уже, понимаете. Здесь уже только одна мысль просто: плевать. Вот ров с крокодилами, бетонная стена, а дальше пусть там говорят что хотят. Газпром, не знаю, там, Гиркин, Стрелков, Путин пусть заявляют, что хотят. Уже абсолютно фиолетово, – подчеркнул Бабченко в инетрвью Радио Свобода.

Последний день

За несколько часов до гибели на своей странице в соцсети Бабченко написал, что считает 29 мая своим вторым днем рождения. В этот день четыре года назад из-за перегрузки его не взяли на вертолет, который впоследствии был сбит. Тогда погибли 14 человек.

Кому выгодно убийство

Политолог Константин Матвиенко считает, дата для убийства была выбрана не случайно из-за высказываний журналиста о втором дне рождения. Также эксперт не исключает дискредитации таким образом правоохранительной системы Украины. Ведь именно в это время происходила презентация книги главы МВД Арсена Авакова о Майдане. Вся верхушка ведомства, а также Глава СНБО Александр Турчинов и Премьер-министр Владимир Гройсман находилась там.

Общая ситуация выглядит понятной – ему мстили. А вот с какой целью выбрана дата, с какой целью это сделано в такой дерзкий способ – можно строить очень много версий. Они могут казаться и фантастическими, и реалистичными, но, хотелось бы сказать, что следствие покажет, – говорит эксперт.

Коллега Аркадия, российский журналист Новой газеты Павел Каныгин написал в соцсети, что версий того, кто мог стать заказчиком, учитывая журналистскую деятельность Бабченко, может быть немало:

…Это могло быть что угодно. Месть двинутых офицеров за самолет с оркестром, за коллаж с Путиным на Нюрнбергском скамье, за пресловутый Абрамс. Ответка фанатиков по Вышинского. В конце концов, это мог быть “подарок” кому-то. Или очередной подарок кое-кому…

Говорить же о быстром расследовании дела эксперты не берутся. Учитывая подобные убийства журналистов, например дела Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе, расследования по которым до сих пор не завершены, ожидать выводов об убийстве Аркадия Бабченко следует не скоро, считает Константин Матвиенко.

Яна Семенюк

Фото: фейсбук Аркадия Бабченко