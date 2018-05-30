Рейтинг паспортов – на каком месте Украина

За год Украина поднялась в рейтинге паспортов больше всех других стран. Сейчас украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира. На первом месте, по прежнему, Япония.

Так, за год Украина поднялась сразу на 20 позиций в рейтинге “индекса паспортов”, который обнародовала международная консалтинговая компания Henley&Partners.

Украина находится на 38 месте в рейтинге.

Украинцы теперь могут без виз путешествовать в 128 стран мира.

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Первое место в индексе занимает Япония – граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран.

На втором месте расположились Германия и Сингапур – 188 стран.

Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом к 187 стран мира.

А на последнем месте рейтинга расположились Афганистан и Ирак, у которых есть безвизовый доступ к 30 странам.

Напомним, в Украине признали недействительными более 450 загранпаспортов.