Что заставит Россию согласится на миротворцев на Донбассе

Усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе и согласиться на условия, которые отстаивает Украина, США и ряд других стран.

Об этом в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке сообщил журналистам министр иностранных делУкраины Павел Климкин, передает Радио Свобода.

– Только путем увеличения давления на Россию. И сейчас начинается не только политическое и санкционное давление, но и моральное, – сказал Климкин.

Глава МИД Украины сообщил журналистам, что украинский план развертывания миротворцев поддерживают сейчас не только Соединенные Штаты, но и европейские страны, в частности, Германия.

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По его словам, у Киева есть общее видение с партнерами по ЕС относительно “дорожной карты” и формата миротворческой миссии на Донбассе.

– Как он должен выглядеть? Это сначала установления реальной безопасности – чтобы не стреляли. Затем миротворцы и международная администрация получают контроль над оккупированным Донбассом – чтобы там прекратили существовать эти оккупационные администрации. И только потом – реальная подготовка к выборам, – пояснил Климкин.

Министр также добавил, что Украина открыта для обсуждения порядка и временных границ размещения миротворцев, но выдвигает принципиальное требование, что размещение миротворческой миссии должно начинаться не в отдельных районах, а на всей территории Донбасса одновременно.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дали совместную пресс-конференцию, во время которой обсудили миссию ООН на Донбассе.