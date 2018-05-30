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Сколько мирных жителей погибло на Донбассе: ОБСЄ озвучили данные

С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.

– С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились, – сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

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– С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле – мае, – отметил Апакан.

Ранее Факты ICTV писали, что в Луганской области в районе Золотого прогремел взрыв поблизости патрулей СММ ОБСЕ.

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