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Суд заморозил акции двух компаний Газпрома – СМИ

Арбитражный процесс между Газпромом и Нафтогазом Украины по транзитному контракту может коснуться акций проектных компаний морских газопроводов Северный поток и Северный поток 2.

Об этом пишет Интерфакс-Украины.

По его словам, речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официального подтверждения информации об аресте акций проектных компаний агентство не имеет.

В пресс-службе Газпрома пока сказали только, что выясняют этот вопрос. В Нафтогазе Украины на запрос пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу штрафа в размере 4,7 млрд долларов.

Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

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