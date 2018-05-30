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В Киеве могут переименовать 8 улиц (СПИСОК)

Некоторые улицы, переулки и площади в Киеве могут получить новые названия.

Київрада

Переименование некоторых улиц, переулков и площади в Киеве согласовали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

В частности, намерены переименовать:

  • улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
  • улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
  • улицу Кировске на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;
  • площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
  • переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
  • переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
  • улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
  • улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

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Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее на сайте Киевского городского совета появилась петиция о бесплатном проезде в общественном транспорте Киева.

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