В Киеве ограничат движение: когда и где

В центре Киева 2 июня с 11.00 до 12.30 могут ограничить движение транспорта из-за Всеукраинской ходы в защиту прав детей и семей.
Соответствующее распоряжение подписали в КГГА.
– Шествие стартует в 11.00 по маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – ул. Михайловская – Майдан Независимости – аллея Героев Небесной Сотни – ул. Институтская – ул. Шелковичная – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции, – сообщили в КГГА.
Событие завершится возле Верховной Рады в 12.30-13.00.
Отмечают, что в случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспорта по указанному Маршрут 2 июня с 11.00 до 12.30.
Также 2 июня с 10.00 до 14.00 на столичной Оболонской набережной состоится масштабное социально-спортивное мероприятие Олимпийский день.
В рамках праздника пройдут мастер-классы олимпийцев, зарядка с олимпийцами и различные конкурсы, в которых можно будет выиграть олимпийские сувениры. Также будет действовать зона для фото- и автограф-сессий.
Читайте: В Киеве горел Портер Паб – причина
Напомним, что в жару по автотрассам государственного значения не смогут передвигаться фуры массой более 24 тонн.