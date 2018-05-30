В Киеве ограничат движение: когда и где

В центре Киева 2 июня с 11.00 до 12.30 могут ограничить движение транспорта из-за Всеукраинской ходы в защиту прав детей и семей.

Соответствующее распоряжение подписали в КГГА.

– Шествие стартует в 11.00 по маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – ул. Михайловская – Майдан Независимости – аллея Героев Небесной Сотни – ул. Институтская – ул. Шелковичная – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции, – сообщили в КГГА.

Событие завершится возле Верховной Рады в 12.30-13.00.

Отмечают, что в случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспорта по указанному Маршрут 2 июня с 11.00 до 12.30.

Также 2 июня с 10.00 до 14.00 на столичной Оболонской набережной состоится масштабное социально-спортивное мероприятие Олимпийский день.

В рамках праздника пройдут мастер-классы олимпийцев, зарядка с олимпийцами и различные конкурсы, в которых можно будет выиграть олимпийские сувениры. Также будет действовать зона для фото- и автограф-сессий.

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Напомним, что в жару по автотрассам государственного значения не смогут передвигаться фуры массой более 24 тонн.