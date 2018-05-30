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Украинские военные уничтожили БМП боевиков на Донбассе

В зоне проведения Операции объединенных сил бойцы тактической группы Моспино подвели БМП противника.

– Вечерний подарок от противотанкового расчета тактической группы Моспино – еще одна “жареная” БМП путинских террористов. Примерно в 19.00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады, – отметили в пресс-службе 93-й ОМБр.

Отмечается, что боевики успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали под прицел наводчика с тактической группы Моспино, которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр.

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– В результате – посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли, – добавили в 93-й ОМБр.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские военные ООС с трех сторон окружают важные для боевиков населенные пункты. Это вызывает истерику в рядах противника, но сейчас он вряд ли способен к масштабному наступлению.

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