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В Украине заработает новая разновидность полиции

На территории курортного комплекса Аркадия в Одессе открылась первая станция туристической полиции.

Станция туристической полиции в Аркадии будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября.

– Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов, – сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Он отметил, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

Напомним, Факты ICTV советовали, куда лучше не ехать летом и как спланировать отдых.

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