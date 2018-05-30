Убийство Аркадия Бабченко: Чехия опровергла свою причастность

МВД Чехии заявило, что убитый в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в его смерти.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Аркадия Бабченко в Чехии.
– МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии, – говорится в заявлении.
– Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД, – заявили в МВД.
В ведомстве призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.
Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода после того как потерял надежду получить вид на жительство.
– Когда он ехал из Праги в прошлом году, говорил, что единственный способ остаться – просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год, – рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
- случайность или ошибка 4%, 4 голоса4 голоса 4%4%
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Напомним, что 29 мая в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.
Существует несколько версий произошедшего, основная из которых – убийство на профессиональной почве.
Позже был составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Сейчас продолжается следствие.
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