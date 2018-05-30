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Убийство Аркадия Бабченко: Чехия опровергла свою причастность

МВД Чехии заявило, что убитый в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в его смерти.

Аркадій Бабченко

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Аркадия Бабченко в Чехии.

– МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии, – говорится в заявлении.

– Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД, – заявили в МВД.

В ведомстве призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода после того как потерял надежду получить вид на жительство.

– Когда он ехал из Праги в прошлом году, говорил, что единственный способ остаться – просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год, – рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:

  • заказ Кремля 65%, 58 голосов
    58 голосов 65%
    65%
  • расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов
    13 голосов 15%
    15%
  • связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов
    9 голосов 10%
    10%
  • теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов
    5 голосов 6%
    6%
  • случайность или ошибка 4%, 4 голоса
    4 голоса 4%
    4%
Всего голосов: 89

Читайте: Убийство Аркадия Бабченко: что известно о журналисте и связи с РФ

Напомним, что 29 мая  в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.

Существует несколько версий произошедшего, основная из которых – убийство на профессиональной почве.

Позже был составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Сейчас продолжается следствие.

К слову, смотрите все блоги Аркадия Бабченко на Фактах ICTV.

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