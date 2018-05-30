Убийство Аркадия Бабченко: Чехия опровергла свою причастность

МВД Чехии заявило, что убитый в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в его смерти.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

МВД Чехии таким образом отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Аркадия Бабченко в Чехии.

– МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии, – говорится в заявлении.

– Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД, – заявили в МВД.

В ведомстве призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода после того как потерял надежду получить вид на жительство.

– Когда он ехал из Праги в прошлом году, говорил, что единственный способ остаться – просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год, – рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, что 29 мая в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.

Существует несколько версий произошедшего, основная из которых – убийство на профессиональной почве.

Позже был составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Сейчас продолжается следствие.

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