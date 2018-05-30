Убийство Аркадия Бабченко: под посольством РФ в Киеве собрались люди

Напомним, что 29 мая в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.

Существует несколько версий произошедшего, основная из которых – убийство на профессиональной почве.

Позже был составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Сейчас продолжается следствие.

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