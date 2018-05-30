Убийство Аркадия Бабченко: под посольством РФ в Киеве собрались люди

В Киеве под посольством РФ началась акция памяти журналиста Аркадия Бабченко, который был убит вчера вечером.
Трансляцию вело Радио Свобода в Facebook.
Там собралось около двух десятков журналистов.
Люди несут к посольству РФ фотографии Аркадия Бабченко и оклеивают ими вход в дипломатическое учреждение.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
- случайность или ошибка 4%, 4 голоса4 голоса 4%4%
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Напомним, что 29 мая в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.
Существует несколько версий произошедшего, основная из которых – убийство на профессиональной почве.
Позже был составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Сейчас продолжается следствие.
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