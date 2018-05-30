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Убийство Аркадия Бабченко: составлен фоторобот подозреваемого

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.

Его опубликовал в своем фейсбуке первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, однако позже удалил пост.

Сообщение с фотороботом подозреваемого опубликован в твиттере МВД Украины со ссылкой на Аброськина.

– В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата национальной полиции, а также ГУНП в Киеве, – сказано в сообщении.

Судя по данным, указанным в фотороботе, подозреваемому 40-45 лет, его рост 175-180 см. Другие приметы предполагаемого убийцы: седая борода, среднее телосложение. Одет он был в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

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Напомним, что сегодня в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Ему четыре раза выстрелили в спину.

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