Убийство Бабченко не раскроют – причина

Убийство Аркадия Бабченка, скорее всего, так и останется не раскрытым.

– Мне очевидно, что это связанно с профессиональной деятельностью Аркадия и в этом никакого сомнения. Это заказное убийство, а такие дела, увы, не раскрываются. Их совершают профессиональные киллеры, наемники, для которых это является частью профессии. Убить человека и уйти непойманным и ненайденным, – заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев, передает 112.ua.

По словам журналиста, очевидно, что это сделали российские спецслужбы или какие-то частные структуры связанные с кругами в которых имя Бабченка было абсолютно ненавистным.

Также телеведущий рассказал о том, каким ему запомнился Аркадий Бабченко.

– Очень скромный человек, сосредоточенный на своей работе. Даже немножко не от мира сего. Его мало что интересовало, кроме текстов над которыми он работал. Журналист он был от Бога. Человек, который от природы был одарен писать потрясающие по эмоциональной силе тексты, – добавил Евгений Киселев.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.