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Убийца оставил следы: из чего застрелили Бабченко

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили скорее всего из пистолета Макарова.

Аркадій Бабченко

– На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под Макаров, – сообщили в полиции, передает УНН.

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Также в полиции подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза – в спину журналиста.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:

  • заказ Кремля 65%, 58 голосов
    58 голосов 65%
    65%
  • расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов
    13 голосов 15%
    15%
  • связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов
    9 голосов 10%
    10%
  • теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов
    5 голосов 6%
    6%
  • случайность или ошибка 4%, 4 голоса
    4 голоса 4%
    4%
Всего голосов: 89

К слову, смотрите все блоги Аркадия Бабченко на Фактах ICTV.

Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.

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