Убийца оставил следы: из чего застрелили Бабченко

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили скорее всего из пистолета Макарова.
– На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под Макаров, – сообщили в полиции, передает УНН.
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Также в полиции подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза – в спину журналиста.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
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Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.