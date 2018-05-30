Убийца оставил следы: из чего застрелили Бабченко

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили скорее всего из пистолета Макарова.

– На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под Макаров, – сообщили в полиции, передает УНН.

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Также в полиции подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза – в спину журналиста.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.