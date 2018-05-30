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Видео того, как Бабченко появился на брифинге СБУ

Журналист Аркадий Бабченко оказался жив и появился сегодня на брифинге СБУ. Покушение на него было инсценировано для задержания киллера.

Аркадий Бабченко жив – ни жена, ни друзья не знали об операции.

Глава СБУ Василий Грицак поздравил Аркадия с третьим днем рождения и пригласил к микрофону.

Что рассказал журналист на брифинге читайте здесь.

ЧитайтеОрганизатор “убийства” Бабченко задержан – СБУ

Напомним, 29 мая сообщалось, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили.

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