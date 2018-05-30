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Отношения с Украиной зашли в ​​ж*пу. Ахеджакова призвала помочь Сенцову

Известная российская артистка Лия Ахеджакова напомнила о напряженных отношениях Украины и России, а также призвала коллег “поднять хайп” и добиться освобождения Олега Сенцова.

Лія Ахеджакова

Соответствующее видео опубликовала Радио Свобода.

– Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, простите, в такую ​​ж*пу, что оттуда уже никто не выйдет никогда, – отметила Ахеджакова.

Актриса также добавила, что нужно “поднять хайп” (ажиотаж. – Ред.) вокруг дела Олега Сенцова.

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– Мы должны поднять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле, потому что Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что произошло у нас с Украиной, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать там убивать людей на Донбассе, – убеждена Ахеджакова.

Ранее Госдеп США поддержал требования Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников, которых удерживает Россия.

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