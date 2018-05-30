Война на Донбассе: оккупанты провели 36 обстрелов, много раненых

Российско-оккупационные 36 раз прибегали к прицельного огня по позициям украинских военных, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении – в районе населенных пунктов Зайцево, Южное.

Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

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Напомним, что заставит Россию согласиться на миротворцев на Донбассе.