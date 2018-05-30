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Все дороги войны ведут в Москву! Луценко о “убийстве” Бабченко

Генпрокурор Юрий Луценко эмоционально прокомментировал работу спецслужб, сорвавших покушение на журналиста Аркадия Бабченко, и прямо назвал РФ заказчиком последних громких терактов в Украине.

Об этом он заявил на брифинге.

– Мы уже много раз разоблачали РФ в организации терактов на территории Украины. Если раньше можно было сказать, что все дороги ведут в Рим, то сегодня можно сказать, что все дороги войны ведут в Москву! Это знает весь мир! Реакция мира на вчерашние сообщение о теракте в Киеве, всего международного сообщества была беспрецедентно одинаковой…Весь мир, даже не имея материалов следствия, сказал: “Это Москва!” Весь мир осудил очередную кремлевскую атаку на Украину, – отметил Луценко.

В то же время генпрокурор также сказал, что разочарован реакцией значительной части украинского политикума на “убийство” Бабченко.

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Напомним, о том, что Бабченко жив, заявили в СБУ и рассказали детали спецоперации.

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