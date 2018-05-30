Я живой, не дождутся – комментарий Бабченко о покушении

Живой Аркадий Бабченко выступил на брифинге СБУ.

По словам Аркадия Бабченко, ему сообщили о поступившем на него “заказе” заранее.

– Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо, — произнес речь Бабченко.

– Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России.

Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели, – сказал Бабченко.

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Напомним, о том, что Бабченко жив заявили в СБУ и рассказали детали спецоперации.