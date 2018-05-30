PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Зарплаты стали больше. Сколько зарабатывают украинцы в 2018/

Зарплаты стали больше. Сколько зарабатывают украинцы в 2018

В апреле 2018 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Темп роста средней номинальной заработной платы в сравнении с мартом составил 1,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года – вырос на 27,3%.

Читайте: Минфин определил список банков для выплат пенсий и зарплат

Индекс реальной заработной платы в апреле 2018 года в сравнении с мартом увеличился на 0,4%, а по сравнению с апрелем 2017 года – на 12,5%.

Ранее Факты ICTV писали, как безболезненно сэкономить собственный бюджет, а также попросить прибавку к зарплате без риска получить отказ, узнали журналисты Утра в большом городе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка