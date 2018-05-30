Зарплаты стали больше. Сколько зарабатывают украинцы в 2018

В апреле 2018 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Темп роста средней номинальной заработной платы в сравнении с мартом составил 1,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года – вырос на 27,3%.

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Индекс реальной заработной платы в апреле 2018 года в сравнении с мартом увеличился на 0,4%, а по сравнению с апрелем 2017 года – на 12,5%.

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