10-летие украинского языка: Порошенко подписал важный указ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ о провозглашении 10-летия украинского языка.

Обновлено в 15.30. Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства подписал указ О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины, передает пресс-служба АП.

Документ предусматривает утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни.

Ранее Порошенко во время молитвенного завтрака в Киеве анонсировал подписание указа, передает Интерфакс-Украина.

– Сегодня во время поездки на Ивано-Франковщину я подпишу указ о провозглашении 10-летия украинского языка с абсолютно четкими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет, – сказал Порошенко.

При этом он напомнил о достижениях в развитии украинского языка за последнее время – это введение квот на украиноязычное телевидение и украинский язык на радио.

Напомним, в июне 2017 года президент подписал закон о введении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении.

Факты ICTV советуют ознакомиться с особыми украинскими словами, которые следует знать и употреблять в повседневном общении.