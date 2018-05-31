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Автокефалия УПЦ – Филарет назвал сроки

Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Об этом рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает 24 канал.

После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата объединятся в одну поместную церковь.

– Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию, – сказал Филарет.

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К слову, 31 мая вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Кстати, президент Петр Порошенко уверен, что Вселенский патриарх Варфоломей и священный синод утвердят Томос о предоставлении автокефалии УПЦ.

– Его святость патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должен наконец принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви большой европейской 45-миллионной нации, нации украинцев, – заявил президент на седьмом национальном молитвенном завтраке.

По словам Порошенко, когда в Украине будет поместная православная церковь, “у нас не будет любимой церкви государства, у нас все церкви будут равны перед законом, и церковь будет отделена от государства”.

При этом конституционные права каждого гражданина – “выбирать свою дорогу к Богу” – будут сохранены.

Ранее стало известно, что Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

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