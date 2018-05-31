Бабченко жив. Послевкусие спецоперации

Главная новость 29 мая – убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Главная новость 30 мая – Бабченко жив. Факты ІСTV собрали информацию о реакции на спецоперацию и ее последствиях.

Об убийстве журналиста и блогера стало известно поздно вечером. Уже через полчаса в РФ открыли следствие из-за смерти российского гражданина. Не замедлили с комментариями и представители пропагандистских СМИ. Мол, если бы не поехал в Украину, остался бы жив.

Кремлевские месседжы

Главный редактор кремлевского рупора Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что лучше уж терпеть преследования в России, чем быть убитым в Киеве. И напомнила об убитых в последние годы журналистах и политиках: Павел Шеремет, Олесь Бузина и Денис Вороненков. А постоянный представитель РФ в ООН ожидаемо предположил, что Украина может обвинить в убийстве журналиста Россию. И в завершение заявил о притеснениях украинских журналистов.

Раскрытие карт

Версий, почему Бабченко захотели убрать, было несколько. Основная – это его профессиональная деятельность. Эксперты и коллеги расходились в версиях о том, кто и почему мог заказать убийство журналиста. За оппозиционную к кремлевскому режиму позицию и острые материалы, заказать убийство могли с целью мести за текст в сети или же в качестве “подарка”. Единственное в чем были единодушны эксперты – ждать результатов следствия, учитывая опыт подобных дел, придется долго.

Однако уже вечером 30 мая во время встречи с журналистами Председатель СБУ Василий Грицак сообщил о задержании организаторов и исполнителей убийства журналиста. По данным силовиков, российские спецслужбы завербовали украинского гражданина. На организацию убийства выдали 40 тысяч долларов. Исполнителем стал бывший участник АТО. И все бы ничего. Только дело в удалось. Бабченко живой и месяц знал о покушении готовящемся на него.

Реакция

Сразу после обнародования информации о задержании подозреваемых в преступлении, Василий Грицак торжественно произнес: Бабченко, в студию. И перед журналистами появился Аркадий. Живой, здоровый и немного уставший. Блогер извинился перед женой и коллегами, которым пришлось пережить по его словам, настоящий ад.

Коллега Бабченко по крымскотатарском телеканала ATR Ирина Ромайлийская рассказала Фактам о том, как узнала о том, что Аркадий живой:

– Первая реакция, безусловно, благодарность, что жив, и возглас: как же так? Затем ощущение, что мной манипулировали, моими чувствами играли. Я и люди, которые его знали, сложно переживали это. Ночью перед его подъездом плакали взрослые мужчины.

Сотрудники телеканала, которые наблюдали за брифингом в ньюзруме, бурно отреагировали на “воскрешение” своего коллеги.

Почему именно убийство

Если бы правоохранители инсценировали ранение Бабченко, конечно же родные и друзья журналиста пережили бы инцидент спокойнее. И реакция СМИ, скорее всего, была бы скромнее. Однако, по информации Ирины Ромайлийской, по плану операции инсценировать нужно было не ранение, а именно убийство. Это было условием заказчиков для передачи оплаты за операцию. Следственно, без оплаты, СБУ не получила весомое доказательство по делу.

Не Бабченко единственным

Служба безопасности узнала о заказе убийства после того, как получила оперативную информацию про украинца который заказал боевое оружие, снаряды, и интересовался возможностью организации теракта по отношению к одному из журналистов. У кого такой информацией интересовался организатор, следствие не уточняет. В то же время сообщается, что заказчики планировали ликвидировать в Украине три десятка человек. Однако, кто входит в список на уничтожение, тоже не известно.

Побочный эффект

Информация о спецоперации СБУ вызвала неоднозначную реакцию у международного сообщества. Единственный положительный момент – Аркадий Бабченко действительно жив и его жизни ничего не угрожает. ОБСЕ сообщили, что сожалеют о распространении ложной информации о жизни журналиста. А комитет прав защиты журналистов ждет объяснений от украинской власти о необходимости инсценировки убийства представителя СМИ.

Украинское общество очень восприимчиво к криминальным новостям. А если это криминал, связанный с посягательством на журналистов, реакция еще больше. Медийное сообщество первым реагирует на давление на коллег. Поэтому инсценировка гарантированно должна была попасть в топ украинских новостей, как и информация об успешной операции силовиков. Как показал вечер 30 мая, именно так и произошло.

Информационный вакуум

Большинство деталей спецоперации остается закрытыми для общества. Оно и не удивительно. Следствие продолжается и СБУ не обязана раскрывать информацию, которая может повредить расследованию. Однако сразу возникает вопрос, как проверить всю ту фантастическую информацию, которую обнародовали силовики. Криминалист Анна Маляр на своей странице в соцсети пишет:

– Единственным источником правдивой информаци были официальные заявления правоохранителей. То есть, если они говорят, что на месте убийства найдено 3 гильзы и чей-то розовый носовой платок, мы воспринимаем это как факт. Физически мы это проверить не можем, только доверие к заявленной официально информации. Теперь вопрос – не использовался ли этот механизм раньше? Когда заявляют, что нашли то, обнаружили вот это – а реально этого нет. Мы то физически проверить не можем.

Поэтому остается немало вопросов. Кто реальные заказчики убийства? Действительно ли покушение является провокацией российских спецслужб? Кому на самом деле выгодно убийство? А кому выгодна лишь инсценировка? И главное – как теперь проверить, имел ли место заказ убийства журналиста? И есть ли вероятность политической составляющей в преддверии выборов.

С другой стороны, Аркадий Бабченко несколько лет страдал от преследований в России за свою оппозиционную позицию, и даже уехав из Родины, продолжает регулярно получать угрозы. Поэтому в вероятности заказа убийства сомневаться не приходится. Единственное, что может дать ответ на вопрос – реальные результаты расследования с конкретными фамилиями заказчиков.

Яна Семенюк

Фото: facebook, Укринформ, Громадське

Видео: facebook