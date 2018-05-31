Почему “киллер” Бабченко сам пришел в СБУ

Человек, которому пытались заказать убийство журналиста Аркадия Бабченко, сама обратилась в СБУ.

– “Исполнитель” действительно воевал в АТО длительное время. Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченка, пытаясь сманипулировать его патриотическими убеждениями. Получив предложение и досье мишени, мужчина сразу обратился в СБУ. Произошло это около двух месяцев назад. Там завели дело, и уже на получения аванса исполнитель пошел с записывающими устройствами, – рассказал журналист РРодион Шовкошитный, который является близким другом предполагаемого исполнителя покушения, передает Эспрессо.

Инсценировка убийства журналиста Бабченко требовалось для того, чтобы была возможность задокументировать получения платы за “выполнение” заказа от организатора этого преступления.

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От начала об операции знало лишь высшее руководство СБУ. Уже на финальной стадии, перед реализацией, об операции с инсценированием убийства стало известно одному из должностных лиц МВД. Генпрокурор узнал одним из последних.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко оказался жив и появился на брифинге СБУ. Покушение на него было инсценировано для задержания киллера.