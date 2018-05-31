Худой, бледный, выпало два зуба. Сенцов отказался прекратить голодовку

Российский политик Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Он отказался прекращать голодовку.

О разговоре с Олегом Сенцовым по видеосвязи Ксения Собчак рассказала в Twitter.

– Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение, – написала она.

По словам Собчак, у Сенцова действительно выпало два зуба.

– Цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный, – добавила она.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с ФСИН о проведении видеосвязи с Олегом Сенцовым по просьбе сенатора, матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

Напомним, 16 мая незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.