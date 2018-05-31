PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Худой, бледный, выпало два зуба. Сенцов отказался прекратить голодовку/

Худой, бледный, выпало два зуба. Сенцов отказался прекратить голодовку

Российский политик Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Он отказался прекращать голодовку.

Олег Сенцов

О разговоре с Олегом Сенцовым по видеосвязи Ксения Собчак рассказала в Twitter.

– Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку.

Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение, – написала она.

По словам Собчак, у Сенцова действительно выпало два зуба.

– Цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный, – добавила она.

Читайте: Отношения с Украиной зашли в ​​ж*пу. Ахеджакова призвала помочь Сенцову

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с ФСИН о проведении видеосвязи с Олегом Сенцовым по просьбе сенатора, матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

Напомним, 16 мая незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка