Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК Нафтогаз Украины обеспечить горячее водоснабжение столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.





Кличко требует от правительства заставить Нафтогаз вернуть киевлянам горячую воду / 3 фотографии

– Мы просим безотлагательно провести совещание на уровне Кабинета министров Украины с участием представителей исполнительного органа Киевского городского совета, НАК Нафтогаз Украины, КП Киевтеплоэнерго и других вовлеченных сторон для урегулирования ситуации и недопущения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Киеве, – говорится в обращении Кличко .

Напомним, в апреле этого года завершилась сделка города с ПАО Киевэнерго. Исполнителем услуги горячего водоснабжения и отопления с мая стало коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. НАК Нафтогаз отказывается заключать договор на газоснабжение без урегулирования вопроса задолженности. По видению Нафтогаза, городское предприятие должно взять на себя задолженность, которая сегодня у Киевэнерго перед ним.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, применение статьи 22 закона Украины о теплоснабжении, на которой настаивает НАК, как основание для возложения газовых долгов Киевэнерго на городское предприятие является противоречивым.

– Решение спора возможно либо в процессе переговоров или в судебном плоскости, однако пока эти процессы будут продолжаться – потребители не должны оставаться без услуги. Ведь в законе нет нормы, которая позволяла НАК не заключать соглашение с КП и оставлять потребителя без услуги. Более того, действующее законодательство гарантирует непрерывность в предоставлении коммунальных услуг и предусматривает перерыв в снабжении горячей воды лишь на время ремонтных работ. Столичная администрация подготовила обращение к Кабинету министров Украины, как к представителю владельца компании НАК Нафтогаз по этому вопросу, – пояснил Пантелеев.

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По его словам, важно, чтобы договор на поставку газа с КП Киевтеплоэнерго для котельных и станций теплоснабжения был заключен в ближайшие дни.

– Сейчас 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где сегодня отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК Нафтогаз Украины заключить договор с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. Именно поэтому где существует техническая возможность, мы присоединили здания к другим источникам теплоснабжения – до ТЭЦ, на которых пока газоснабжения не прекращено, – подчеркнул заместитель городского головы.