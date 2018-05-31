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Кучма обсудил с конгрессменами сотрудничество США с Украиной

Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма встретился с конгрессменом Джимом Слетери (1983-1995) и конгрессменом Луи Гомертом, который является членом Палаты представителей США с 2005 года.

Леонід Кучма

Об этом сообщает в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По ее словам, во встрече также принял участие Михаил Жовнер – представитель украинской общины и координатор украинской группы на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

– В разговоре участники беседы подробно обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между Украиной и США. Леонид Кучма поблагодарил американскую сторону за систематическую помощь от Соединенных Штатов, которую те предоставляют Украине. Отдельно он проинформировал собеседников относительно эскалации ситуации на Донбассе и невыполнения Минских договоренностей со стороны России, – пишет Олифер.

Конгрессмены, в свою очередь, заверили в дальнейшей поддержке со стороны США.

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Недавно Леонид Кучма провел встречу с управляющим директором Департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томасом Майр-Гартингом.

Фото: Дарка Олифер

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