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Киев будет говорить только с Москвой, а не “обезьянками” Путина – Геращенко

Украина никогда не будет вести прямых переговоров с так называемыми “республиками” на Донбассе – только с Россией, которая является идеологом и спонсором войны.

Ірина Геращенко

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

– Мы в Минске и сегодня, и все эти годы еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких “прямых перговоров” с марионетками, никакой легитимизации “республик”, которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой – идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Тема переговоров – Россия должна уйти из Донбасса, – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что за войну несет ответственность Путин, а не его “обезьянки”, поэтому любые разговоры о прямых переговорах с Донецком и Луганском – не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля.

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Ранее Факты ICTV писали, что украинские военные ООС с трех сторон окружают важные для боевиков населенные пункты. Это вызывает истерику в рядах противника, но сейчас он вряд ли способен к масштабному наступлению.

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