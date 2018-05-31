Максим Степанов передал в Кабмин законопроект о “реанимации” порта Рени

В порту Рени на юге Одесской области планируют снизить налоги на прибыль для крупных инвесторов.

Как сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, для этого в ОГА совместно с АМПУ разработали законопроекты о внесении изменений в закон Украины о специальной экономической зоне Рени, а также в Налоговый кодекс. Максим Степанов передал эти документы премьер-министру Владимиру Гройсману.

– Порт Рени в Одесской области в начале 90-х перегружал 10 миллионов тонн в год, а в 2017-ом — только 200 тысяч тонн. Порт в долгах по заработной плате, перед городом. На его территории функционирует специальная экономическая зона, но только на бумаге. Порт находится в коме: либо умрет, либо мы его реанимируем. Одесская ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины разработали законопроект, который касается внесения изменений в закон Украины о специальной экономической зоне Рени, а также в Налоговый кодекс. Он предполагает введение льгот на налоги на прибыль для крупных инвесторов. Первые три года — нулевая ставка, следующие три года — 50% от действующей ставки, через 6 лет — налогообложение по общим ставкам, — заявил во время форума Ukrainian Ports Forum-2018 глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Отметим также, что изменениями предлагается продлить срок функционирования в порту Рени специальной экономической зоны еще на 10 лет. Идею с внесением изменений поддержал и вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Читайте: Губернатор Максим Степанов пригласил Парламентскую Ассамблею НАТО в Одессу

– Вопрос, поднятый руководителем Одесской области Максимом Степановым по свободной экономической зоне для восстановления или реанимации порта Рени, абсолютно поддерживается правительством. Потому что в наших непростых экономических условиях должны быть креативные подходы, чтобы обеспечить эффективность ведения работ, в том числе, в порту Рени, который к сожалению, по разным причинам, находится сейчас в плохом состоянии, — подчеркнул Владимир Кистион.

Также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что опыт создания свободных экономических зон не должен ограничиться только портом Рени.