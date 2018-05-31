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Возможно новое покушение – Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко предполагает, что российские спецслужбы не успокоятся и будут готовить новое покушение.

Аркадій Бабченко

Об этом он написал в Facebook.

– Господи, как же это здорово – не быть мишенью. Когда ты точно знаешь – все, на этот раз все. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст Бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали, – предполагает Бабченко.

Таким образом, по его словами, у него есть пару месяцев до новой парнои – “началась на тебя охота опять, или нет”.

– По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни, – считает журналист.

Читайте: Как СБУ задерживала заказчика “убийства” Бабченко

Как известно, убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

 

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