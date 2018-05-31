МИД Украины уволило консула-антисемита в Гамбурге

МИД Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца за из-за его антисемитских высказываний.

Дисциплинарная комиссия Министерства иностранных дел Украины пришла к выводу, что действия Василия Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы, – сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает УНИАН.

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Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (Разжигание межнациональной розни. – Ред.), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Напомним, еще две недели назад Василия Марущинца отстранили от работы.

Фото: Василий Марущинец.