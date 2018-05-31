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В ближайшее время! Украина готовится к безвизу с еще одной страной

В ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом.

Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил президент Украины Петр Порошенко.

– Хочешь в Латинскую Америку – пожалуйста, открыли вам безвиз. Хочешь в Катар, хочешь Кувейт и куда угодно. В ближайшее время будет Таиланд, – сообщил президент.

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Кстати, во время визита глава государства подписал указ О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины.

Напомним, Кабинет министров одобрил постановления, которые утверждают соглашения между правительством Украины и Катара, а также Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований.

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