Новая программа МВФ с Украиной. В НБУ сказали – когда

В связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов Украина сможет претендовать на новую программу с МВФ не ранее 2020 года.

Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

– В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Поэтому в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость, – сказал глава НБУ.

При этом он подчеркнул, что новая программа продублирует условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы.

Однако, по его словам, Украина может занять средства на рынке внешних заимствований без получения очередного транша МВФ.

– Безусловно, внешние привлечения есть в программе правительства…По моему мнению, это несколько более дорогие привлечения, чем были предыдущие. И объемы могут быть ниже, чем заявленные, – сказал Смолий, отметив, что в рамках такого сценария придется применять более жесткую политику для сдерживания инфляции.

Однако он выразил надежду, что Украина выполнит обязательства для получения следующего транша, а программа с МВФ будет продолжена.

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Ранее Минфин анонсировал получение Украиной нового транша от МВФ в июне при условии принятия закона об Антикоррупционном суде.