ООС: боевики атаковали возле Крымского и Новотошковского

За прошедшие сутки боевики 28 раза открывали огонь по позициям ООС на Донбассе, в том числе 9 раз с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военнослужащих.

– За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались на всех направлениях. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов, – сообщает пресс-центр Операции.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

По данным украинской разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двух боевиков уничтожено и четверо ранены.

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В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет. За прошедшие сутки ранены двое украинских военнослужащих.

Напомним, бойцы ООС на Донбассе подбили БМП противника.