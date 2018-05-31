Получили список: ГПУ объяснила пользу фейкового убийства Бабченко

Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, пишет Украинская правда.

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

– Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать, – пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Глава ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель “получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство”.

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Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь “отследить связи организатора с заказчиком после убийства”.

Как известно, убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

Фото: УНИАН