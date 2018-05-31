Погода на выходные: где пройдут дожди и будет похолодание (КАРТА)

В выходные, 2-3 июня, дожди ожидаются преимущественно на западе Украины, жара немного спадет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 2 июня, дожди с грозами ожидаются только на западе страны, здесь будет жарче всего – до +27.

В южных регионах, на севере и в центре – в среднем +25.

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На востоке и в Сумской области: от +20 до +22.

В Киеве без осадков, ночью 9-11, а днем ​​24-26 выше нуля.

На воскресенье, 3 июня, снова прогнозируют дожди, но уже не только на западе, но и севере Украины.

Максимальные +27 синоптики обещают на северо-западе.

На остальной территории средняя температура составит +25, на востоке – на градус меньше.

В столице дождь и гроза, ночью 12-14, днем ​​24-26 градусов тепла.

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.