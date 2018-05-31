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Прогноз погоды на сегодня, 31 мая (КАРТА)

В четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

В Украине сегодня без осадков, температура до +32°.

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре солнечно, температура до +31°.

Читайте: Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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