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Россия хочет повторить в Украине сценарий Приднестровья и готовит ловушку

Кремль хочет повторить в Украине сценарий Приднестровья. Предлагая “прямые переговоры” с “ЛДНР” на Донбассе, Россия пытается заманить Украину в ловушку.

Георгій Тука

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

– Цель Кремля – ​​повторить в Украине сценарий Приднестровья. Во время встречи с вице-премьером Молдовы я услышал: стратегическая наша ошибка заключается в том, что мы согласились на “прямые переговоры с ПМР”, – написал он в Facebook.

По словам Туки, после начала “прямых переговоров” в следующую минуту Москва сделает “шаг в сторону”: “ну вот, теперь и договаривайтесь между собой”.

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Заместитель министра убежден, выставив своих марионеток как полноценную сторону переговоров, Кремль мгновенно займет позицию “наблюдателя и миротворца” и снимет себя любую ответственность.

– Киеву придется иметь дело с “представителями”, которые абсолютно ни на что не влияют, – добавил он.

Ранее Ирина Геращенко отметила, что Украина никогда не будет вести прямые переговоры с так называемыми “республиками” на Донбассе. Киев будет говорить только с Москвой, которая является идеологом и спонсором войны.

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