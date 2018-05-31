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#SaveOlegSentsov: Киев готовит масштабную акцию

2 июня в Киеве состоится акция поддержки Олега Сенцова и других украинских политзаключенных – #SaveOlegSentsov.

Акция состоится в субботу, 2 июня, в 11:00, возле стелы Независимости (Майдан Независимости).

Общественные активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в ​​России и оккупированном Крыму. Среди них художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары.

А также презентует символическую “красную карточку” Кремлю и подпишут футбольный мяч с фамилиями украинских политзаключенных.

Данная акция является частью глобальной кампании #SaveOlegSentsov, в общем акции поддержки украинских политзаключенных 1-2 июня состоятся в более чем 30 городах по всему миру.

Ознакомиться со списком городов, где пройдет акция, можно здесь.

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Общими требованиями кампании являются:

  1. К власти России: освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных.
  2. В G-7: вынести вопрос освобождения Олега Сенцова и всех политических заключенных на обсуждение во время 44 саммита G-7, 8-9 июня в Канаде. Инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной по освобождению граждан Украины, которые осуждены в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам и выступить посредниками в таких переговорах.
  3. К власти страны, которая принимает участие в мероприятиях вокруг Чемпионата мира по футболу, а также в других официальных мероприятиях: поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму.
  4. К гражданскому обществу: поддержать лозунг “на чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных”.
  5. К власти Украины: создать пост спец представителя по правам украинских политзаключенных, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Напомним, что Олег Сенцов – украинский режиссер, незаконно заключен в российской тюрьме, и который 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Кстати, поддержать акцию в соцсетях можно по ссылкам:

Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/
Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov
Telegram: https://t.me/SaveSentsov

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