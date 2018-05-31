Сколько заработал Борисполь на финале ЛЧ УЕФА

Во время финала Лиги чемпионов в Киеве аэропорт принял рекордных 52 599 пассажиров и заработал 31,3 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщил руководитель Борисполя Павел Рябикин на пресс-конференции в Киеве.

– Дополнительно в этот день аерпорот заработал порядка 31,5 млн грн чистой прибыли, – сказал Рябикин.

Кроме того, в день проведения финальной игры в Киеве аропорт поставил рекорд по количеству пассажиров.

– Всего в этот день было обслужено 52 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования Борисполя. Для сравнения финал Евро-2012 у нас было 38 000 пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли границу 40 000, – отметил руководитель аэропорта.

Но стоит заметить, что с логистикой у ​​аэропорта все-таки возникали проблемы. В частности за день до матча и непосредственно в день матча выехать или въехать в аэропорт было очень трудно.

Читайте: Футбольная лихорадка: Борисполь стоит из-за наплыва людей на ЛЧ 2018

Рябикин также сообщил, что за период финала Лиги чемпионов УЕФА – 3 24 по 28 мая 2018, аэропорт принял 31 чартерный рейс с болельщиками клуба Реал Мадрид, 40 рейсов с болельщиками Ливерпуль, 3 рейса с правительственными официальными лицами и 72 рейса бизнес-джетов.

Напомним, когда откроют терминал F в аэропорту Борисполь.